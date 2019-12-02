Вручение «Золотого мяча» и ЦСКА - «Арсенал» в РПЛ. Спортивная ТВ-программа, 2 декабря

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Общество В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.

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