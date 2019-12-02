РПЛ
ProstoProSportВручение «Золотого мяча» и ЦСКА - «Арсенал» в РПЛ. Спортивная ТВ-программа, 2 декабря
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:07, Ашберн
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Футбол
Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Общество
В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Происшествия
Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата
Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Спорт
Глава РУСАДА назвал способ избежать роковых последствий допингового скандала
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал способ избежать последствий допингового скандала.
Политика
Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
Музыка
На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак
На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Культура
Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы
30 ноября в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится второй показ премьерного фильма «Ржев».
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Кино
Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Экономика
Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановить
Денежные переводы из России в Таджикистан могут быть остановлены уже 3 декабря.
Происшествия
Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье
Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
Экономика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Заворотнюк
Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
Политика
НАТО открывает двери для Северной Македонии
В Лондоне с 3 по 4 декабря в Лондоне продет саммит стран-участниц НАТО, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение о вхождении Северной Македонии в Североатлантический альянс.
Музыка
Егор Крид сломал палец на съёмках клипа
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Шоу-бизнес
Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем
Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.