РПЛ

ProstoProSportProstoProSportВручение «Золотого мяча» и ЦСКА - «Арсенал» в РПЛ. Спортивная ТВ-программа, 2 декабря

ProstoProSport представляет спортивну ТВ-программу на 2 декабря.
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Вручение «Золотого мяча» и ЦСКА - «Арсенал» в РПЛ. Спортивная ТВ-программа, 2 декабря

ProstoProSport04:16

Футбол, РПЛ, ЦСКА - Арсенал, Прямая текстовая трансляция

Sport.ru10:30

ЦСКА — «Арсенал». Видеотрансляция

Sport24.ru09:27
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Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:03
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

REGNUM 15:49
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Шоу-бизнес

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы

Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:29
Футбол

Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина

Российская газета 15:31
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Интерфакс 10:35
Общество

В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
РИА Новости 09:53
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
REGNUM 11:44
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru вчера в 06:01
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Спорт

Глава РУСАДА назвал способ избежать роковых последствий допингового скандала

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал способ избежать последствий допингового скандала.
Lenta.ru 13:51
Политика

Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
ИА Новороссия 03:19
Музыка

На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак

На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Соловей.Инфо 04:44
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Культура

Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы

30 ноября в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится второй показ премьерного фильма «Ржев».
КП - Тверь 30 ноября в 04:43
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на следователей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
РИА Новости 03:09
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Кино

Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
РИА Новости 01:59
Экономика

Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановить

Денежные переводы из России в Таджикистан могут быть остановлены уже 3 декабря.
Мойка78 вчера в 23:18
Происшествия

Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
ТВ Центр вчера в 05:09
Экономика

В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Наша версия 09:59
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии Заворотнюк

Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
Каспий.Инфо 14:50
Политика

НАТО открывает двери для Северной Македонии

В Лондоне с 3 по 4 декабря в Лондоне продет саммит стран-участниц НАТО, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение о вхождении Северной Македонии в Североатлантический альянс.
Новый День 04:35
Армия и оружие

Российские «Панцири» отбили атаки боевиков на две авиабазы в Сирии

Евразия Daily 08:01
Музыка

Егор Крид сломал палец на съёмках клипа

Life.ru 06:58
Политика

Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
RuNews24.ru 12:59
Шоу-бизнес

Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем

Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Росбалт 06:16
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Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий более 60 тысяч зрителей.
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