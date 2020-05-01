По информации итальянских СМИ, руководства всех 20 клубов Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.

Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона

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