Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruВсе 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона

По информации итальянских СМИ, руководства всех 20 клубов Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.
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Все клубы Серии А выступили за возобновление сезона

Матч ТВ08:46

Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона

Soccer.ru09:21

Все 20 клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть сезон

Чемпионат09:04

Все команды Серии А проголосовали за возобновление сезона

Sport24.ru10:02

Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона

Metaratings08:45

Все клубы серии А проголосовали за доигровку сезона-2019/20

Спорт-Экспресс08:25

Все клубы Серии А проголосовали за доигровку сезона

Sports.ru08:17
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01:18
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Политика

Байден отверг обвинения в изнасиловании

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад.
Известия 09:29
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Ученые выявили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свертывания крови.
РИА Новости 10:07
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Общество

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
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Происшествия

Под Белгородом поезд сошел с рельсов

Российская газета 09:07
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
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Общество

В Подмосковье ношение масок станет обязательным

В Московской области готовятся ввести систему обязательного ношения специальных масок.
Evo-rus.com вчера в 17:00
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
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Гаджеты

Графика от AMD в процессорах от Samsung обгоняет 865-й Snapdragon

В самом производительном на текущий момент мобильном процессоре – 865-м Snapdragon – используется 650-я модель ядра Adreno, которую в бенчмарке GFXBench новое решение от команды AMD/Samsung обогнало на 13% (Manhattan 3.1), а в других тестах превосходство и вовсе доходило до 300%.
Faktom вчера в 14:58
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Наука

Онлайн: иммунитет и коронавирус

Онлайн-лекции в рамках совместного проекта N + 1 и премии «Просветитель» читают ученые, популяризаторы науки, лауреаты премии.
N+1 28 апреля в 08:33
Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Здоровье

Вспышка коронавируса зафиксирована в НИИ скорой помощи в Петербурге

Подтверждены 111 случаев инфицирования коронавирусом среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Северной столице.
News.ru вчера в 17:39
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Политика

Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера

Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
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Политика

Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
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Экономика

Микрофинансовые конторы вдвое сократили выдачу займов россиянам

Жителям России, которые прибегают к займам в микрофинансовых организациях (МФО), стали чаще отказывать.
Новый Век 08:33
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Общество

ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
РИА Новости 08:47
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Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии

Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 09:44
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Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
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Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Общество

Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
Inc-news.ru 06:35
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Хоккей

Чемпион мира Бурмистров покинул клуб КХЛ «Салават Юлаев»

В составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года.
ТАСС Спорт 03:10
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Здоровье

Врач ответил на вопрос, почему коронавирус атакует молодых

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в эфире телеканала "Москва 24" объяснил большое количество молодых пациентов с COVID-19 По словам медика, однозначного ответа на вопрос о причинах большого числа зараженной коронавирусом молодежи дать нельзя.
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