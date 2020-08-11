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Дождь

Евросоюз назвал выборы в Беларуси несвободными и пригрозил санкциями

Президентские выборы в Беларуси, проходившие 9 августа, не были «ни свободными, ни честными». Об этом говорится в заявлении Евросоюза.В источнике
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Эхо Москвы

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии

Эхо Москвывчера в 13:32
Коммерсантъ

Евросоюз пригрозил Минску новыми санкциями

Коммерсантъвчера в 15:30
Известия

ЕС пригрозил Белоруссии санкциями за несвободные выборы

Известиявчера в 13:49
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

РИА Новостивчера в 13:33
Газета.Ru

ЕС пригрозил белорусским властям «мерами» за подавление протестов

Газета.Ruвчера в 15:43
ТАСС

ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

ТАССвчера в 12:59
Znak.com

Как мировые лидеры отреагировали на подавление протестов в Белоруссии

Znak.comвчера в 05:53

СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках
Известия23:53
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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В Госдуме поддержали идею открыть в Иркутске Суворовское училище

Комитет по обороне Госдумы РФ поддержал инициативу врио губернатора Иркутской области по созданию в Приангарье Суворовского училища, сказал 11 августа 2020 года во время рабочего визита в регион председатель думского комитета Владимир Шаманов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Областная газета (г. Иркутск)21:56
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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