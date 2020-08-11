Евросоюз назвал выборы в Беларуси несвободными и пригрозил санкциями
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Президентские выборы в Беларуси, проходившие 9 августа, не были «ни свободными, ни честными». Об этом говорится в заявлении Евросоюза.В источнике
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