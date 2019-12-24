Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом «Ведомостям» сообщили сотрудники трех дилерских компаний. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

с чего всё началось

Рекомендованные розничные цены будут повышены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд автопроизводителя "АвтоВАЗ". Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на три источника в дилерских компаниях.

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

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