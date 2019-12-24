Авто

ТАССТАСС«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

Рекомендованные розничные цены будут повышены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд автопроизводителя "АвтоВАЗ". Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на три источника в дилерских компаниях.
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с чего всё началось

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом «Ведомостям» сообщили сотрудники трех дилерских компаний. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.
Ведомостивчера в 17:06

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Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada в 2020 году

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Все автомобили Lada подорожают с нового года

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С 1 января подорожают российские автомобили LADA

Тарантас Ньюсвчера в 22:35

АвтоВАЗ повысит цены на все модели Lada с нового года

Автоновости днявчера в 22:28

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

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С 1 января в России подорожают автомобили LADA

CarsWeek.ruвчера в 23:30
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Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Хоккей

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BFM.ru 01:22
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Военный самолет разбился в Иране

В северной иранской провинции Арденбиль разбился самолет ВВС Ирана. Об этом 25 декабря сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
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Суммарный доход самозанятых превысил 40,4 млрд руб. На сегодняшний день они перечислили в бюджет 1,060 млрд руб. налогов.
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Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Общество

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REGNUM вчера в 19:57
Происшествия

В Тюмени локализовали пожар в спортзале на территории ФСИН

Пожар на территории лечебно-исправительного учреждения ФСИН в Тюмени удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество

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Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.
РБК вчера в 23:00
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

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Lenta.ru 03:25
Общество

Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей

В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
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Ростуризм разработает семь новых железнодорожных направлений в Крым

Глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала открытие семи новых железнодорожных направлений в Крым из городов России.
Аргументы и Факты 01:50
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В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
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В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК вчера в 09:00
Происшествия

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
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Гаджеты

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На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.
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Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия

Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
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Жители Евросоюза хотят улучшения отношений с Россией

В ходе опроса 84 процента жителей ФРГ, 78 процентов жителей Италии, 75 процентов французов и 68 процентов жителей Британии выступили за то, чтобы отношения между Евросоюзом и Россией восстановились.
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Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»

Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.
Общественное телевидение России 23 декабря в 13:57
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Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

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В Москву во вторник прибыл новый посол Ирана – на эту должность был назначен бывший депутат парламента, экс-глава парламентской группы дружбы двух стран Казем Джалали.
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Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

Слова Ельцина раскрыл в интервью «Би-би-си» занимавший в то время должность его советника Валентин Юмашев.
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Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение

Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
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Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
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Брянец застрелил жену и покончил с собой

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Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
Новые автомобили вчера в 04:09
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Первые GAC GS8 проданы российским покупателям

Первые девять экземпляров GAC GS8 уже проданы российским покупателям в Москве и Санкт-Петербурге, также продажи начались в салоне «Автотракт» во Владимире.
Letnews.ru вчера в 14:35
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