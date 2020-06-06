Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября. Страховые взносы за март и май перенесены на полгода, за июнь и июль — на 4 месяца. Андрей Мосиенко также напомнил, что налоги можно оплатить в рассрочку.

Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже

Общество «Социальный мониторинг» продолжит работать после отмены пропусков в Москве Приложение «Социальный мониторинг» для контроля заразившихся коронавирусом COVID-19 продолжит работать и после отмены цифровых пропусков в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 1

Шоу-бизнес Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими» Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro. 7

Футбол РФС утвердил даты начала и завершения следующего сезона Официальный сайт РФС опубликовал решение исполкома Российского футбольного союза по поводу дат следующего сезона.

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 887

Происшествия 50 адвокатов отказались защищать Ефремова По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать. 75

Путешествия Крым откроется для туристов с 1 июля Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. 142

Происшествия Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38». 1

Энергетика Минск потребовал пересмотра цен на российский газ Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. 498

Музыка Смольный готовится к первому массовому празднику с начала пандемии Техническая документация к проведению праздника подготовлена так, чтобы это могло стать большим публичным мероприятием — возможно, первым с начала пандемии.

Происшествия В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы. 13

Общество Град в Петербурге повредил три автомобиля Выпавший в южных районах Санкт-Петербурга град повредил три автомобиля, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.

Общество Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, говорится в аналитической записке генсека ООН Антониу Гутерреша. 1

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 243

Кино В новых сериях Looney Tunes не будет огнестрельного оружия Компания Warner Bros. решила убрать из новых эпизодов мультсериала Looney Tunes Cartoons охотничьи ружья и пистолеты.

Авто Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен В период с середины июня до начала июля 2020 года на калининградском заводе "Автотор" будет "заморожен" выпуск машин BMW. 14