Экономика
Наше время (г. Ростов-на-Дону)Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября. Страховые взносы за март и май перенесены на полгода, за июнь и июль — на 4 месяца. Андрей Мосиенко также напомнил, что налоги можно оплатить в рассрочку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Общество
Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели
Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 15:35
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:38
Киберспорт
В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру 13:57
Происшествия
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего
Актер Михаил Ефремов должен понести наказание после смертельной аварии, считает старший брат погибшего Валерий Захаров.
РИА Новости 15:11
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Происшествия
К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
Общество
Непрерывный экономический рост США завершился
По мнению аналитиков бюро, экономика США вступила в рецессию с февраля, когда наблюдалось снижение экономической активности из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru 07:46
Футбол
ЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера Лава
ЦСКА отложил планы по подписанию контракта с нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру 10:07
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Политика
Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России
Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
RT на русском 15:35
Кино
Слухи: в трилогии «Бэтмен» Мэтта Ривза появится Джокер
Киноафиша России 04:33
Шоу-бизнес
Суд разведет Агату Муцениеце и Павла Прилучного без их присутствия
Звездный брак будет расторгнут 15 июня. Поскольку супруги не имеют претензий друг к другу, судебный процесс пройдет без их участия.
StarHit.ru 08:00
Футбол
Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
Общество
«Социальный мониторинг» продолжит работать после отмены пропусков в Москве
Приложение «Социальный мониторинг» для контроля заразившихся коронавирусом COVID-19 продолжит работать и после отмены цифровых пропусков в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Коммерсантъ 15:03
Общество
У ветерана, которого оскорбил Навальный, стало плохо с сердцем
Ветерану Великой Отечественной войны, которого Алексей Навальный назвал «продажным холуем» стало плохо с сердцем, когда он узнал о словах блогера.
Пятый канал 14:12
Политика
Румыния хочет признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы.
РИА Новости 12:00
Происшествия
Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова
Pravda.Ru 07:19
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза рассказал о доброте и трудолюбии актера
Актер умело распределяет выполнение трюков между профессионалами, тем самым помогая зарабатывать на жизнь дублерам и каскадерам.
RuNews24.ru вчера в 21:44
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Средства предназначены для граждан, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под опеку детей, инвалидов или стариков из социальных учреждений.
Evo-rus.com 13:50
Здоровье
Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса
Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
Российская газета 13:08