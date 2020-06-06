Экономика

Наше время (г. Ростов-на-Дону)Наше время (г. Ростов-на-Дону)Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже

Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября. Страховые взносы за март и май перенесены на полгода, за июнь и июль — на 4 месяца. Андрей Мосиенко также напомнил, что налоги можно оплатить в рассрочку.
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