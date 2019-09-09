По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".

Все действующие главы регионов побеждают на выборах

Происшествия В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

Авто Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.

Политика Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Шоу-бизнес Ирина Муромцева разводится с мужем После шести лет брака ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале расстается с супругом, продюсером Максимом Волковым.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Происшествия В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.

Шоу-бизнес Пугачева прокомментировала возможный снос шикарного замка Галкина Певица Алла Пугачёва в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ отреагировала на новости, что замок ее мужа, юмориста Максима Галкина, может быть снесен.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье 7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.

Общество Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и другим оппозиционерам Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь и другим оппозиционерам.

Игры Steam ввела правило против эксклюзивной продажи игр на других площадках В дистрибьюторском соглашении Steam появилось правило, которое запрещает эксклюзивный выход игры в других магазинах после их анонса на Торговой площадке Valve.

Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Политика Песков заявил об успешной избирательной кампании для «Единой России» Избирательная кампания, которая прошла по стране, была "весьма и весьма успешной" для партии "Единая Россия", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Авто Кроссовер Land Rover Defender показали до премьеры Мировая презентация культового британского внедорожника Land Rover Defender новой генерации состоится завтра, 10 сентября, в преддверии открытия Франкфуртской автовыставки.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Политика В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

Политика В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.

Футбол Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон Сарри хочет, чтобы Роналду забил минимум 40 голов в этой кампании.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.