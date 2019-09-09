Политика

Газета.RuГазета.RuВсе действующие главы регионов побеждают на выборах

По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
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Руководителей 17 регионов выберут в России 8 сентября

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