Политика

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaНа выборах в России побеждают все действующие главы регионов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов. Предварительные итоги голосования опубликовало РИА Новости.
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Руководителей 17 регионов выберут в России 8 сентября

РИА Новости07 сентября в 17:14

Все врио и действующие губернаторы побеждают на выборах. Самый низкий результат — 56%

Полит.ру03:10

Избиркомы сообщили о победах действующих глав регионов на выборах

РБК00:59

Во всех 16 субъектах, где выбирали губернаторов, лидирующие позиции сохраняют врио глав регионов

Эхо Москвывчера в 20:01

Первые итоги выборов: все действующие главы регионов побеждают в первом туре

Дождь04:37

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 сентября

Интерфакс00:40

Все врио и действующие главы регионов побеждают на выборах

Говорит Москва00:19
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Кроссовер Hyundai Creta получил в России спецверсию Rock Edition

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Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
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Колобков назвал логичным проведение КМ по шахматам в Ханты-Мансийске

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал логичным выбор Ханты-Мансийска в качестве места проведения очередного Кубка мира по шахматам, так как Югра является шахматным регионом и примером для других регионов РФ.
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В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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Общество

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Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

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У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака

Исследование американских онкологов показало пугающую тенденцию - в последние годы неуклонно растет заболеваемость раком толстой кишки "исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода".
Российская газета 06:05
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«ВКонтакте» запустила сервис для прослушивания аудиокниг

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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
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Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Финансы

Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов

Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.
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Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,56% голосов

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Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности

Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
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Футбол

«Манчестер Сити» первым в истории потратил на состав более €1 млрд

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более €1 млрд, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
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Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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В Крыму посоветовали США «не лезть с оценками» выборов на полуострове

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".
РИА Новости 08:56
Политика

Стала известна дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Известия 06:35
Политика

Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
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Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

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Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
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Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open

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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Политика

Во время избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел

В России во время избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел, четыре из них – в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой.
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Суд разрешил экс-владельцу Внешпромбанка заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако

Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако, сообщает РБК со ссылкой на промежуточное решение суда.
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Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, назвав его дело занозой в отношениях с Россией.
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Происшествия

В Краснодаре возбудили дело из-за смерти ребенка от упавшего дерева

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Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу

Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
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Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
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