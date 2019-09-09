Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов. Предварительные итоги голосования опубликовало РИА Новости.

На выборах в России побеждают все действующие главы регионов

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