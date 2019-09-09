Политика
FreeNews-VolgaНа выборах в России побеждают все действующие главы регионов
Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов. Предварительные итоги голосования опубликовало РИА Новости.
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Авто
Кроссовер Hyundai Creta получил в России спецверсию Rock Edition
Автоновости дня 08:13
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Спорт
Колобков назвал логичным проведение КМ по шахматам в Ханты-Мансийске
Министр спорта РФ Павел Колобков назвал логичным выбор Ханты-Мансийска в качестве места проведения очередного Кубка мира по шахматам, так как Югра является шахматным регионом и примером для других регионов РФ.
РИА Новости 08:02
Футбол
Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»
В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Здоровье
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака
Исследование американских онкологов показало пугающую тенденцию - в последние годы неуклонно растет заболеваемость раком толстой кишки "исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода".
Российская газета 06:05
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис для прослушивания аудиокниг
Rambler News Service 08:34
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.
Lenta.ru 07:20
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,56% голосов
РИА Новости вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности
Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
Газета Metro 07:53
Футбол
«Манчестер Сити» первым в истории потратил на состав более €1 млрд
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более €1 млрд, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
Профиль 09:28
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Политика
В Крыму посоветовали США «не лезть с оценками» выборов на полуострове
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".
РИА Новости 08:56
Политика
Стала известна дата визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Известия 06:35
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Во время избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел
В России во время избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел, четыре из них – в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой.
Ведомости 05:40
Экономика
Суд разрешил экс-владельцу Внешпромбанка заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако
Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако, сообщает РБК со ссылкой на промежуточное решение суда.
Ведомости 07:43
Политика
Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, назвав его дело занозой в отношениях с Россией.
RT на русском 08:35
Политика
Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
Интерфакс 06:19
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53