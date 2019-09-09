Политика

Газета.RuГазета.RuВсе действующие главы регионов побеждают на выборах

По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
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Все врио и действующие губернаторы побеждают на выборах. Самый низкий результат — 56%

Полит.ру03:10

Руководителей 17 регионов выберут в России 8 сентября

РИА Новости07 сентября в 17:14

Избиркомы сообщили о победах действующих глав регионов на выборах

РБК00:59

Все врио и действующие главы регионов побеждают на выборах

Говорит Москва00:19

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 сентября

Интерфакс00:40

Выборы губернаторов идут в 17 регионах России

Хакасия-Информвчера в 01:58

На выборах в России побеждают все врио и действующие главы регионов

Росбалт00:05
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Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
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Газета.Ru вчера в 09:59
Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
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Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах

Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах, сообщают «Известия».
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РИА Новости вчера в 20:21
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РИА Новости вчера в 21:20
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Газета.Ru 03:08
Общество

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

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ТАСС 02:16
Технологии

В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат

Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия вчера в 18:35
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Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
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Общество

Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

Врачи пожаловались на переработки и низкие зарплаты.
URA.Ru вчера в 09:37
Армия и оружие

ОДК создаст двигатель нового поколения

В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:47
Политика

Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии

Коммерсантъ вчера в 16:46
Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика

Эмира Кувейта госпитализировали в США

В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
News.ru вчера в 13:50
Политика

Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»

Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru 07 сентября в 08:06
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Происшествия

Душевнобольная женщина «заминировала» дом президента Словакии

В Словакии полиция искала бомбу в доме президента республики Зузаны Чапутовой, который находится под Братиславой.
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Политика

Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Политика

Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 15:30
Политика

На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
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«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
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Минтранс и Минкомсвязь прорабатывают возможность удаленного приобретения гражданами льготных авиабилетов, в том числе через портал «Госуслуги».
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Политика

Глава СПЧ заявил, что выборы в России прошли нормально

"На мой взгляд, судя по предварительным докладам наших мониторинговых рабочих групп, которые работали в единый день голосования в полутора десятков регионов, выборы прошли нормально", - сказал Федотов РИА Новости.
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В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму

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