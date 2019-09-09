Политика

Газета.RuГазета.RuВсе действующие главы регионов побеждают на выборах

По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
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Все врио и действующие губернаторы побеждают на выборах. Самый низкий результат — 56%

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Первые итоги выборов: все действующие главы регионов побеждают в первом туре

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Выборы губернаторов идут в 17 регионах России

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Газета.Ru 03:47
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Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Происшествия

Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Армия и оружие

Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Политика

ЦИК подвела предварительные итоги выборов

К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.
РБК 04:26
Происшествия

Грузовое судно перевернулось у берегов США

Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Армия и оружие

Сообщается о нанесении Израилем очередного авиаудара по Сирии

По данным SOHR, офис которой находится в Лондоне, Израиль нанёс авиаудар по целям в районе города Абу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор).
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Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением

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Российский уголь адаптируется к Украине

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Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
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Технологии

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В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
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Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников

Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
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На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

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