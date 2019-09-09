В соответствии с результатами обработки протоколов выборов, проходивших в регионах РФ в Единый день голосования, 8 сентября, все врио губернаторов сохранили свои места.

По итогам выборов все главы регионов сохранили свои места

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