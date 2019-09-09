Политика

Наша версияНаша версияПо итогам выборов все главы регионов сохранили свои места

В соответствии с результатами обработки протоколов выборов, проходивших в регионах РФ в Единый день голосования, 8 сентября, все врио губернаторов сохранили свои места.
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Руководителей 17 регионов выберут в России 8 сентября

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Первые итоги выборов: все действующие главы регионов побеждают в первом туре

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Выборы губернаторов идут в 17 регионах России

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Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
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В Челябинской области подведены итоги выборов губернатора

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Политика

Названа дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Lenta.ru 07:05
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Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

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Lenta.ru 02:36
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Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности

Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
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Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии

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Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке

Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика

Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, сообщила пресс-служба министерства.
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Происшествия

В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево

Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
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Космос

Известный уфолог считает, что в Кузбассе нашли НЛО

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг считает, что в Кузбассе было обнаружено НЛО в виде загадочных каменных дисков, расположенных на угольном разрезе в Беловском районе.
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МВД предложило поменять правила получения водительских прав

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В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
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Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
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Моор представил Тюменский нефтегазовый форум в Москве

Напомним, Х Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюмени с 17 по 19 сентября, мероприятие соберет более 2 тысяч экспертов, представителей федеральных властей, руководителей компаний ТЭК.
Правда УрФО 07:23
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