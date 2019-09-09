Политика

ТрудТрудВсе действующие губернаторы побеждают на выборах в своих регионах

Российские избиркомы сообщили о победе действующих губернаторов и врио на региональных выборах, которые прошли 8 сентября в 16 субъектах федерации. Об этом свидетельствует подсчет 93% протоколов, передает "Интерфакс".
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Руководителей 17 регионов выберут в России 8 сентября

РИА Новости07 сентября в 17:14

Все врио и действующие губернаторы побеждают на выборах. Самый низкий результат — 56%

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Избиркомы сообщили о победах действующих глав регионов на выборах

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Первые итоги выборов: все действующие главы регионов побеждают в первом туре

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Что случилось этой ночью: понедельник, 9 сентября

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Выборы губернаторов идут в 17 регионах России

Хакасия-Информвчера в 01:58
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
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Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

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