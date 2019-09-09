Российские избиркомы сообщили о победе действующих губернаторов и врио на региональных выборах, которые прошли 8 сентября в 16 субъектах федерации. Об этом свидетельствует подсчет 93% протоколов, передает "Интерфакс".

Все действующие губернаторы побеждают на выборах в своих регионах

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