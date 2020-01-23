Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВсе детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
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Сообщения о «минировании» поступили в детские сады на Дальнем Востоке

ТАСС19:37

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

РИА Новости21:25

Два «заминированных» детских сада проверили в Биробиджане

РИА Биробиджан21:20

В Биробиджане эвакуировали все детсады из-за сообщений о минировании

RT на русском21:30

На Дальнем Востоке эвакуировали более 60 детсадов из-за сообщений о бомбе

РБК20:56

На Дальнем Востоке массово «заминировали» детские сады

Российская газета20:20

В детсады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

Коммерсантъ20:41
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Политика

Назначен новый глава Пенсионного фонда России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Lenta.ru 17:19
Шоу-бизнес

Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Известия 11:27
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА

Корпорация ВЭБ.РФ, являющаяся владельцем 75% акций футбольного ЦСКА, начала переговоры с инвесторами о продаже части имеющихся в ее распоряжении ценных бумаг клуба.
ProstoProSport 22:18
Спорт

Российские ватерполисты проиграли венграм в четвертьфинале ЧЕ

News.ru 14:55
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Экономика

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
ТАСС 15:56
Политика

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
РБК 13:33
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле

Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Российская газета 21:58
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Мать 13-летней школьницы из Железногорска (Красноярский край), забеременевшей от 10-летнего мальчика, сообщила, что прерывание беременности девочки не планируется.
Известия 20:41
Происшествия

В Москве задержали женщину, угрожавшую выбросить внука из окна

В Москве задержали пожилую женщину, угрожавшую вытолкнуть внука из окна квартиры на юге Москвы.
Интерфакс 08:08
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru 10:55
Общество

В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
РИА Новости 13:25
Политика

Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета 06:36
Общество

Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru 21:39
Экономика

ЦБ предупредил банки о риске снижения ипотечных ставок

Российским банкам следует разработать и утвердить модели оценки процентного риска при выдаче ипотечных кредитов.
Forbes 20 января в 10:22
Авто

Названы автомобили, которые не покупают в России

Открыл список аутсайдеров российского авторынка весь легковой модельный ряд Fiat, а именно минивэн Doblo Combi (от 1,24 млн руб.), хэтчбек 500 (от 1,09 млн руб.) и пикап Fullback (от 1,7 млн руб.) – их суммарный объем продаж по итогам прошлого года составил всего 433 автомобиля.
Автоновости дня 22:15
Политика

Трамп обновил рекорд по количеству твитов за день

Глава американского государства Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству размещенных им за сутки в своем аккаунте в Twitter публикаций.
Московский Комсомолец 20:59
Кино

Фильм «Дылда» стал лучшим в 2019 году по версии кинокритиков

ТАСС 14:07
Политика

Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru 18:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
RuNews24.ru 04:30
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Футбол

Гендиректор «Зенита» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Утром 21 января ФК «Сочи» официально объявил о договоренности относительно перехода форварда Кокорина, однако сам футболист не планирует покидать команду «Зенит».
iReactor 07:59
Общество

Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Известия 14:23
Общество

Браудер и Орешкин поспорили в Давосе о перспективах России

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в Давосе публично поспорил с Максимом Орешкиным.
Коммерсантъ 19:59
Общество

Макрон накричал на израильских полицейских

В Иерусалиме президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 17:50
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 22:31
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru вчера в 00:37
Футбол

Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»

Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
ODDS.ru 13:25
Здоровье

Эти продукты снимают симптомы гастрита и желудочной кислоты

Оливковое масло снимает раздражение желудка благодаря противовоспалительным свойствам.
Московский Комсомолец 00:59
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