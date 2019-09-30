Здоровье
Lenta.ruВсе детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства. Видео их обращения опубликовано в YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей».
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Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 09:19
с чего всё началось
Ранее ряд сотрудников онкоцентра записали видеообращение, в котором пригрозили уволиться, заявив, что новое руководство не дает им «честно выполнять свой врачебный долг».РБК09:15
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
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Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
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В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
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Авто
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После строительства фундамента и производства композитных деталей для воздушных автомобилей начнут собирать производственную линию и строить полигон для испытаний летательных транспортных средств.
За рулем 09:56
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Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
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RT на русском 07:02
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
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Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
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Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
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Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
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Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник 28 сентября в 12:51
Космос
Илон Маск представил корабль для полётов на Марс
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Газета Metro вчера в 11:11