Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства. Видео их обращения опубликовано в YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей».

Футбол Рахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата» Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке.

Общество Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".

Политика Особое мнение: Сергей Марков Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".

Финансы ЦБ опроверг обсуждение отрицательных ставок по валютным вкладам 26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.

Политика Конгресс США намерен получить доступ к звонкам Трампа и Путина Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

Политика Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО Данилюка Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.

Финансы Курс доллара снизился до 64,64 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.

Кино «Очень странные дела» переезжают в новом сезоне Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" был официально объявлен 30 сентября 2019 года.

Авто Почти 300 кроссоверов BMW X3 попали под отзыв в России Немецкая компания BMW из-за неисправного заднего подголовника отзывает в России 287 кроссоверов BMW X3.

Футбол Дзюба — о «Зените» Виллаш-Боаша: это лучший состав в истории российского футбола Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вспомнил последнее выступление петербургской команды в Лиге чемпионов сезона-2015/16, а также отметил, что считает состав «Зенита», собравшийся при специалисте Андре Виллаш-Боаше, лучшим в истории российского футбола.

Энергетика Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.

Экономика Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро рассказал о вложениях в экономику Венесуэлы.

Общество Белорусы стали чаще получать карту поляка Белорусы чаще граждан других стран получают карту поляка. Так, только за последние три года ее получили более 55 тыс. белорусов.

Наука Старые воробьи обошли молодых по количеству сперматозоидов Немецкие ученые выяснили, что старые самцы воробьев оказываются плодовитее, чем молодые, из-за большего количества сперматозоидов, которые могут достичь яйцеклетки: у старых птиц их оказалось втрое больше.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Происшествия В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.

Армия и оружие Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.

Авто Питерский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4 Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Авто Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.