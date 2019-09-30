Здоровье
Lenta.ruВсе детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства. Видео их обращения опубликовано в YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей».
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Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 15:19
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Футбол
Рахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата»
Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке.
Газета.Ru 15:36
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Политика
Особое мнение: Сергей Марков
Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 13:45
Финансы
ЦБ опроверг обсуждение отрицательных ставок по валютным вкладам
26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.
Известия 13:00
Политика
Конгресс США намерен получить доступ к звонкам Трампа и Путина
Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.
Суть событий вчера в 11:12
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Политика
Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО Данилюка
Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.
Коммерсантъ 15:35
Финансы
Курс доллара снизился до 64,64 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС 03:05
Кино
«Очень странные дела» переезжают в новом сезоне
Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" был официально объявлен 30 сентября 2019 года.
ИА InterMedia 14:59
Авто
Почти 300 кроссоверов BMW X3 попали под отзыв в России
Немецкая компания BMW из-за неисправного заднего подголовника отзывает в России 287 кроссоверов BMW X3.
Автоновости дня 07:20
Футбол
Дзюба — о «Зените» Виллаш-Боаша: это лучший состав в истории российского футбола
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вспомнил последнее выступление петербургской команды в Лиге чемпионов сезона-2015/16, а также отметил, что считает состав «Зенита», собравшийся при специалисте Андре Виллаш-Боаше, лучшим в истории российского футбола.
Чемпионат 13:25
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Экономика
Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро рассказал о вложениях в экономику Венесуэлы.
Lenta.ru 15:00
Общество
Белорусы стали чаще получать карту поляка
Белорусы чаще граждан других стран получают карту поляка. Так, только за последние три года ее получили более 55 тыс. белорусов.
Взгляд.ру 13:37
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Наука
Старые воробьи обошли молодых по количеству сперматозоидов
Немецкие ученые выяснили, что старые самцы воробьев оказываются плодовитее, чем молодые, из-за большего количества сперматозоидов, которые могут достичь яйцеклетки: у старых птиц их оказалось втрое больше.
N+1 10:14
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
REGNUM 01:53
Происшествия
Безумная конюшня. Нижегородец включает соседям лошадиное ржание
Телеканал 360° вчера в 15:35
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4
Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.
Автоновости дня 02:32
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Авто
Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru 06:44
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru 09:07
Здоровье
Какие продукты полезны при алкоголизме, рассказали врачи
Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
Пермь открытая 02:59