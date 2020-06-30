с чего всё началось

Красногорск, 30 июня 2020, 13:08 — REGNUM Детские сады Московской области возобновят работу с 6 июля. Об этом 30 июня заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В Подмосковье с 6 июля открываются детские сады

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