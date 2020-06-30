Коронавирус
REGNUMВ Подмосковье с 6 июля открываются детские сады
Красногорск, 30 июня 2020, 13:08 — REGNUM Детские сады Московской области возобновят работу с 6 июля. Об этом 30 июня заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
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с чего всё началось
«С понедельника (6 июля – ред.) все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или пока не взяли отпуск», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».РИАМО05:05
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