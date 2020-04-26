Коронавирус
КоммерсантъВсе духовенство Киево-Печерской лавры переболело коронавирусом
Часть храмового комплекса Киево-Печерской лавры закрылась для прихожан и паломников еще в конце марта. Полностью территорию лавры закрыли 4 апреля, когда коронавирус был выявлен у нескольких священнослужителей.
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с чего всё началось
В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.РБК08:50
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Здоровье
Андрей Черный, и.о. директора закрытого на карантин института им. Вредена, опубликовал видеообращение
Добавим, что сегодня, 26 апреля, на Youtube появилось видеообращение сотрудницы центра им. Вредена о тяжелом положении в учреждении.
Собака.ru 16:17
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука 24 апреля в 10:28
Здоровье
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Общество
В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына
На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
Происшествия
В Приморье умер третий пациент с коронавирусом
Ранее сообщалось, что в Приморье зафиксировано 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 24 пациента, умерли двое.
РИА Новости 07:11
Экономика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 19:00
Общество
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП
«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства.
Ведомости 18:56
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко
В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
РИА Новости 18:04
Космос
Российский радиолюбитель обнаружил сигнал иранского военного спутника
ИА Красная Весна вчера в 03:22
Политика
Песков: Путин становится вирусологом
Когда президент погружается в какую-то тему, он во многом сам становится экспертом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва.
Вести.Ru 07:01
Экономика
Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса
Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
Технологии
Эксперт рассказал, как защитить разговоры в интернете от прослушивания
Существуют специальные расценки компаний, которые обеспечивают доступ к аккаунту того или иного лица – как к текстовым сообщениям, так и к аудиозвонкам.
РИА Новости 19:15
Общество
Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса.
РБК 12:42
Общество
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 17:01
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках.
Уральский меридиан 05:51
Происшествия
На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю
Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа вчера в 00:30
Политика
Пушков назвал слова Зеленского о Донбассе политическим спектаклем
Прощание с Донбассом: Пушков усомнился в способности Зеленского положить конец войне Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Донбасса.
ПолитРоссия 12:30
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Политика
Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны
Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
Политика
Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе
Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о его распорядке рабочего дня.
РБК 19:24
Гаджеты
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
Футбол
Источник: «Барселона» не будет наказывать игроков, если они откажутся участвовать в матчах
По информации источника, в каталонском клубе планируют отказаться от наказаний игроков, которые не захотят выходить на поле.
Матч ТВ 16:47
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54