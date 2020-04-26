В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.

с чего всё началось

Часть храмового комплекса Киево-Печерской лавры закрылась для прихожан и паломников еще в конце марта. Полностью территорию лавры закрыли 4 апреля, когда коронавирус был выявлен у нескольких священнослужителей.

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