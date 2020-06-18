Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.

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