Экономика
Газета.RuВсе фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.
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с чего всё началось
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.Интерфакс04:30
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