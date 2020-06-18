Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.

с чего всё началось

Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.

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