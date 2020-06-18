В парламентском большинстве считают оправданным введение повышенной ставки НДФЛ, заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога", - сказал Неверов в четверг.

с чего всё началось

Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

Все фракции Госдумы поддержали идею введения прогрессивной шкалы налога на доходы для физлиц.

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