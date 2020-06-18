Экономика
Комсомольская правдаВсе фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Все фракции Госдумы поддержали идею введения прогрессивной шкалы налога на доходы для физлиц.
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Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс 03:07
с чего всё началось
В парламентском большинстве считают оправданным введение повышенной ставки НДФЛ, заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога", - сказал Неверов в четверг.Интерфакс03:07
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