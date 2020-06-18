Экономика
Дума ТВДумские фракции поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Все фракции Государственной Думы поддержали идею ввести в России дифференцированную шкалу подоходного налога. В «Единой России» введение повышенной ставки НДФЛ назвали оправданным. Во фракции всегда считали, что «плоская шкала — это не навечно», сообщил руководитель ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
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с чего всё началось
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.Интерфакс04:30
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