Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.

с чего всё началось

Все фракции Государственной Думы поддержали идею ввести в России дифференцированную шкалу подоходного налога. В «Единой России» введение повышенной ставки НДФЛ назвали оправданным. Во фракции всегда считали, что «плоская шкала — это не навечно», сообщил руководитель ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

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