Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.

с чего всё началось

Следует увеличить подоходный налог для лиц, которые получают "больше миллиона рублей в день". Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Происшествия В Норильске пресекли массовую драку Полицейские патрули пресекли массовую драку в Норильске и устанавливают всех ее участников. 20

Экономика Хедхантер рассказал, как заработать в кризис Очень много людей обучаются этому. На старте при минимальном опыте заработок будет порядка 40 тысяч рублей.

Армия и оружие Генерал назвал отличия польских и российских танков Т-72 Кшиштоф Радовский, польский генерал-майор, рассказал об основных отличиях между модернизированными танками Т-72, поступившими в ВС Польши, и их российскими вариантами.

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 5

Общество Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда Звание присвоено главврачам московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, городской Покровской больницы Санкт-Пебербурга Марине Бахолдиной, «Городской клинической больницы № 29» Нижегородской области Юлии Гаревской, врачу «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Ирине Коваль, главврачу «Городской клинической больницы № 52» депздра Москвы Марьяне Лысенко. 177

Общество Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина. 15

Политика Путин рассказал о точках опоры политической системы России Политическая система не должна опираться только на главу государства, заявил Путин.

Экономика Правительство расширило список крупных проектов с госучастием Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. 25

Происшествия Британская полиция признала нападение в Рединге терактом "Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении. 187

Происшествия Задержали подозреваемого в убийстве студента волгоградского вуза В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области. 421