Экономика

Piter.tvPiter.tvВсе фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Следует увеличить подоходный налог для лиц, которые получают "больше миллиона рублей в день". Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
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В Госдуме поддержали повышение НДФЛ. Что ждет криптоинвесторов

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Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

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Интерфакс18 июня в 07:59

Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Комсомольская правда18 июня в 04:58

Все фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Газета.Ru18 июня в 05:46
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Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
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BFM.ru 08:00
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Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
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Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции

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