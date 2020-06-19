Экономика
News.ruИдею введения прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали во всех фракциях ГД
Депутаты Госдумы от всех фракций поддерживают идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.
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с чего всё началось
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.Интерфаксвчера в 04:30
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В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ
Интерфаксвчера в 07:59
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