Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы от всех фракций поддерживают идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.

Идею введения прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали во всех фракциях ГД

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