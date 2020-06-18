Экономика

Piter.tvPiter.tvВсе фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Следует увеличить подоходный налог для лиц, которые получают "больше миллиона рублей в день". Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
Читать в источнике
Комментировать53
Сергей Неверов
Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс вчера в 03:07
с чего всё началось

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфаксвчера в 04:30

Подробнее о событии

Зюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции

РИА Новостивчера в 10:41

В Госдуме поддержали повышение НДФЛ. Что ждет криптоинвесторов

РБКвчера в 08:44

Неверов заявил о готовности думского большинства поддержать повышение налогов для богатых

Znak.comвчера в 04:30

Все фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Газета.Ruвчера в 05:46

В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ

Интерфаксвчера в 07:59

Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Комсомольская правдавчера в 04:58

Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Коммерсантъвчера в 05:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

ТАСС 08:58
444
Армия и оружие

Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где он присоединился к уже находившемуся там американскому эсминцу Porter, сообщает украинское издание «Думская».
Московский Комсомолец 06:14
75
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
313
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
2,8K
Игры

Что Electronic Arts показала на EA Play Live 2020

News.ru 05:00
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
90
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
5,2K
Путешествия

В АТОР оценили возможные сроки возобновления международного туризма

Международный туризм может возобновиться в III квартале 2020 года, заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
RT на русском 17 июня в 14:50
6
Кино

Теодор Курентзис запускает авторский цикл кинопоказов

Теодор Курентзис и «КАРО.Арт» при поддержке посольства Дании в Москве и отдела культуры и образования посольства Великобритании запускают серию показов шедевров мирового кинематографа.
Euromag.ru 10:01
Культура

«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы

Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
36
Путешествия

Названы самые бюджетные направления для поездок по России в июле

Специалисты назвали самые дешевые направления в России в июле. В числе наиболее бюджетных оказались Москва и Астрахань.
РЕН ТВ 01:18
11
Гаджеты

Смартфоны Honor 30 Lite и Honor 10X Max покажут в начале июля

Официальная премьера новых смартфонов Honor 30 Youth и Honor 10X Max состоится 4-5 июля.
Rusargument 05:08
Космос

Запуск спутников «Гонец-М» на РН «Союз-2.1б» намечен на 20 сентября

AstroNews.ru 01:31
Происшествия

Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики.
Российская газета вчера в 12:45
7
Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
108
Политика

В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма

Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
333
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
5,2K
Политика

Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
14
Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Коммерсантъ 08:12
197
Политика

США расширили санкции против «режима Асада» в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал жесткие экономические санкции против руководства Сирии, в том числе президента Башара Асада и его жены.
Росбалт 17 июня в 09:02
566
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
892
Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru 08:38
37
Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
70
Общество

Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса

Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
167
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-2019

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
8
Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
13
Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
3,4K
Интернет

Google запустила аналог Pinterest на базе искусственного интеллекта

Сервис будет работать на основе Google Поиска и технологий машинного обучения — чем больше материалов сохранит пользователь, тем более релевантным будет предложенный контент.
Adindex.ru 08:49
Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
3,2K
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

На следующий день над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских ракетоносцев Ту-95 МС.
Известия 09:10
521
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное