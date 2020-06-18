Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.

с чего всё началось

Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

Следует увеличить подоходный налог для лиц, которые получают "больше миллиона рублей в день". Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Армия и оружие Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где он присоединился к уже находившемуся там американскому эсминцу Porter, сообщает украинское издание «Думская». 75

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,8K

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 90

Путешествия В АТОР оценили возможные сроки возобновления международного туризма Международный туризм может возобновиться в III квартале 2020 года, заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». 6

Кино Теодор Курентзис запускает авторский цикл кинопоказов Теодор Курентзис и «КАРО.Арт» при поддержке посольства Дании в Москве и отдела культуры и образования посольства Великобритании запускают серию показов шедевров мирового кинематографа.

Гаджеты Смартфоны Honor 30 Lite и Honor 10X Max покажут в начале июля Официальная премьера новых смартфонов Honor 30 Youth и Honor 10X Max состоится 4-5 июля.

Политика В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 333

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,2K

Политика США расширили санкции против «режима Асада» в Сирии Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал жесткие экономические санкции против руководства Сирии, в том числе президента Башара Асада и его жены. 566

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ. 892

Здоровье Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. 37

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. 70

Общество Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка. 167

Общество Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. 13

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 3,4K

Интернет Google запустила аналог Pinterest на базе искусственного интеллекта Сервис будет работать на основе Google Поиска и технологий машинного обучения — чем больше материалов сохранит пользователь, тем более релевантным будет предложенный контент.

Экономика Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. 3,2K