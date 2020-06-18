Экономика

Piter.tvPiter.tvВсе фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Следует увеличить подоходный налог для лиц, которые получают "больше миллиона рублей в день". Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
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Сергей Неверов
Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс вчера в 03:07

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