Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.

с чего всё началось

Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

Следует увеличить подоходный налог для лиц, которые получают "больше миллиона рублей в день". Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

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