Экономика
Piter.tvВсе фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Следует увеличить подоходный налог для лиц, которые получают "больше миллиона рублей в день". Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
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Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс вчера в 03:07
с чего всё началось
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.Интерфаксвчера в 04:30
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В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
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