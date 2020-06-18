Экономика
Piter.tvВсе фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Следует увеличить подоходный налог для лиц, которые получают "больше миллиона рублей в день". Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
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Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс вчера в 03:07
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В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ
Интерфаксвчера в 07:59
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Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
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Lenta.ru 05:07
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В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании
В Москве эвакуировали людей из восьми зданий судов из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости 17 июня в 10:43
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Газета.Ru 07:05
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В Петербурге от COVID-19 скончался врач больницы Святого Георгия
В Петербурге от COVID-19 умер врач Игорь Менакер (фото: больница Св. Великомученика Георгия) Instagram.com После полутора месяцев борьбы за жизнь скончался Игорь Менакер, заведующий 2-м терапевтическим отделением городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием коронавирусных больных.
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Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
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Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ 06:16
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Путин проводит совещание по ситуации в Норильске. Трансляция
Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 июня, проводит совещание по ситуации в Норильске, где в конце мая на ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива.
Известия 07:32
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ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
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Коммерсантъ 06:30
Происшествия
В Кузбассе девочка-подросток умерла на улице
В городе Мариинске Кемеровской области на улице скончалась пятнадцатилетняя девочка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:39
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Отец Сергий ответил на обвинения в захвате женского монастыря
Как ранее сообщала «Областная газета», в конце апреля бывший духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции.
Областная газета 17 июня в 05:53
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В МИД РФ рассказали о сроках открытия границ
Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали туристам из РФ воздержаться от выезда за рубеж до стабилизации эпидемиологической обстановки.
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Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
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Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
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В своем посте в социальной сети известный доктор Александр Мясников поделился с читателями, чем хороший врач отличается от плохого.
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В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
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Свой пост в честь 4 месяцев Давида опубликовал и Джиган.
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