с чего всё началось

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

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Футбол «Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Армия и оружие Т-95 существенно превосходил «Армату» Если бы машину удалось довести до ума, возможно, она бы превзошла "Армату".

Армия и оружие Совет Безопасности ООН проголосует по проектам резолюций по Идлибу Совет Безопасности (СБ) Организации объединённых наций (ООН) в четверг, 19 сентября, может проголосовать по проектам западной и российско- китайской резолюций по Идлибу.

Происшествия Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Футбол «Атлетико» спас ничью в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» Мадридский "Атлетико" дома сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Музыка Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.

Гаджеты Xiaomi представила новые доступные телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4X В Индии Xiaomi представила Mi TV 4A с матрицей на 40-дюймов и Mi TV 4X с экранами диагональю — 43, 50 и 65 дюймов.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Экономика Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.

Футбол «Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер» Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

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Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Армия и оружие Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

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Политика Украина назвала альтернативу Минским договоренностям для Донбасса Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе поможет миротворческая миссия.

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Шоу-бизнес Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка. Об этом девушка написала эмоциональный пост в своем профиле Инстаграм.

Наука Три мутации в геноме эболавируса позволили вакцинировать макак Американские ученые смогли сделать яванских макаков устойчивыми к лихорадке Эболы.