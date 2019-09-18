Политика
ТАССВсе главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в фейсбуке сообщил, что все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления.Газета.Ru14:07
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Руководители всех муниципалитетов Крыма написали заявления об отставке - Аксенов
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