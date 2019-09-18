Политика
ТАССВсе главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
Читать в источнике
Оценить227
с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в фейсбуке сообщил, что все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления.Газета.Ruвчера в 14:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Руководители всех муниципалитетов Крыма написали заявления об отставке - Аксенов
Интерфакс - Россиявчера в 11:56
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru вчера в 01:11
Футбол
Зидан — о разгромном поражении от «ПСЖ»: «Нас заживо сожрали в дуэлях»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).
Sport24.ru вчера в 18:02
Происшествия
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
Российская газета вчера в 23:41
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
OAnews вчера в 14:00
Экономика
Альфа-банк предсказал рост спроса на сталь на фоне торговых войн
Аналитики Альфа-банка считают, что рынок преувеличивает влияние торговой войны между США и Китаем на спрос на сталь и сырье для ее производства, говорится в отчете банка, с которым ознакомился РБК.
РБК 00:02
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Политика
Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края
Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.
ТАСС вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
Михаил почитается Церковью, как главный борец против зла и всякого беззакония.
Саратов 24 вчера в 23:41
Армия и оружие
Пентагон заявил о неготовности США к «гибридной войне» с Россией
США не готовы к «гибридной и опосредованной» войне с Россией, поэтому продолжат принимать меры для корректировки стратегии оборонного и других ведомств.
Известия вчера в 22:57
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Политика
Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
РБК вчера в 12:20
Происшествия
Неизвестный угрожает подорвать метромост в Киеве
Неизвестный угрожает подорвать метромост в Киеве, по предварительным данным, он несколько раз выстрелил.
Москва 24 вчера в 11:19
Происшествия
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.
Известия вчера в 20:22
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 17 сентября в 09:25
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия вчера в 11:00
Здоровье
В России предложили изменить правила прижизненного донорства
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести поправки в действующий с 1992 года закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека».
RT на русском 00:10
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Армия и оружие
В США нашли у России танк мощнее «Арматы»
Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru вчера в 17:19
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС вчера в 10:46
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.
RT на русском вчера в 21:36
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Шоу-бизнес
«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность
Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru вчера в 14:00