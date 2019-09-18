с чего всё началось

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

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Политика Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом Михаил почитается Церковью, как главный борец против зла и всякого беззакония.

Армия и оружие Пентагон заявил о неготовности США к «гибридной войне» с Россией США не готовы к «гибридной и опосредованной» войне с Россией, поэтому продолжат принимать меры для корректировки стратегии оборонного и других ведомств.

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Политика Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай» Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.

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Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.