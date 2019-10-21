РПЛ
Sport24.ruВсе голы 13-го тура РПЛ: видео
Предлагаем вашему вниманию видео всех голов 13-го тура российской Премьер-лиги. В 8 матчах команды забили в общей сложности 19 голов.
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Водопад пенальти – забитых и смазанных. Все о голах 13 тура – и выбирайте лучший!
Sportbox.RU20 октября в 18:22
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
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1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
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Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе
В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
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Более половины — 58% — опрошенных «Левада-центром» россиян считают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране.
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Известия 04:40
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Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
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Косачев усомнился, что США применят силу против Турции из-за курдов-террористов в Сирии
Заявление государственного секретаря США Майка Помпео о готовности применения военной силы против Анкары в случае необходимости является не уведомлением о намерениях, а продолжением полемики с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и до применения военной силы вряд ли дойдет.
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Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
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REGNUM 04:51
Происшествия
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
В Красноярском крае, недалеко от места прорыва системы дамб золотодобывающей артели, в одной из осушенных заводей нашли металлический сейф.
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Общество
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Следственный комитет завел три новых дела по фактам обстрелов украинскими силовиками гражданского населения в Донбассе.
Взгляд.ру 07:15
Армия и оружие
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Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 07:04
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
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Компания Apple случайно показала новый MacBook Pro 16
По предварительным данным, презентация нового MacBook Pro 16 состоится в начале 2020 года.
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