РПЛ

Sport24.ruSport24.ruВсе голы 13-го тура РПЛ: видео

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Предлагаем вашему вниманию видео всех голов 13-го тура российской Премьер-лиги. В 8 матчах команды забили в общей сложности 19 голов.
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Лучший гол 13-го тура РПЛ. Кто его забил

Спорт-Экспрессвчера в 09:33

Все голы 13-го тура РПЛ: видео

Sport24.ruвчера в 07:06

Кто был лучшим игроком 13-го тура РПЛ?

Чемпионатвчера в 08:20
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Общество

Медведев призвал к изменению ПДД ради машин-беспилотников

«Надо быстрее работать», — призвал Медведев, отметив, что для этого необходимо «принимать не запретительные, а дозволительные нормы».
Росбалт 11:51
Экономика

ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»

При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Газета.Ru 11:41
Экономика

Добровольные пенсии россиян застрахует государство

Государство не дает никаких гарантий в отношении дохода от инвестиций, но страхует номинал накоплений.
Телеканал 360° 02:26
Экономика

В России выросло число долларовых миллиардеров

Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.
RT на русском вчера в 11:44
Политика

Начались переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Lenta.ru 11:14
Экономика

В России подскочили цены на загородное жилье

Средняя стоимость загородного дома в России выросла за год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за единицу недвижимости.
Lenta.ru 05:04
Экономика

Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Газета.Ru 08:29
Культура

В Ставрополе определят финалистов «ТЭФИ-Регион»

Церемония награждения финалистов состоится 21 октября в ставропольском Дворце культуры и спорта.
Победа 26 19 октября в 17:23
Политика

Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»

ТВ Центр вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой

В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 06:50
Политика

Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк

Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Росбалт 06:49
Футбол

«Рубин» пожелал Фомину здоровья

Спорт-Экспресс 09:54
Политика

Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время подготовка к саммиту в нормандском формате «вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон».
RT на русском 10:39
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Культура

Александр Розенбаум рассказал, в каком случае сбреет усы

Уроженец Петербурга, известный российский певец и композитор Александр Розенбаум рассказал, что сбреет свои усы ради интересной роли в кино.
АиФ Санкт-Петербург 11:12
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 09:53
Политика

В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией

Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией.
RT на русском вчера в 18:45
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

СК проверит факт гибели получившего ожоги от батареи в ОМВД футболиста

"Региональные следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели 36-летнего мужчины, попавшего в больницу из отделения полиции", - сообщила Гацко.
Газета.Ru 09:59
Кино

Около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

REGNUM 09:41
Фигурное катание

15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество

Задержанный в Польше экс-глава НПО «Космос» попросил выдать себя РФ

В Варшаве суд рассматривает дело о выдаче России бывшего президента НПО "Космос" Андрея Чернякова.
Московский Комсомолец 11:42
Шоу-бизнес

Ники Минаж вышла замуж за преступника

36-летняя рэперша Ники Минаж вышла замуж за музыканта Кеннета Петти.
Газета.Ru 08:56
Политика

Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 11:14
Происшествия

В сейфе на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили золото

В сейфе, который был обнаружен не месте прорыва дамбы в Красноярском крае, нашли золото.
REGNUM 08:31
Происшествия

Осужден возможный участник нападения на Олега Кашина

Олег Кашин называл Борисова одним из участников нападения на себя в 2010 году.
Московский Комсомолец 11:37
Энергетика

На Украине опять подорожает газ

Подорожает аренда в торговых центрах, которые отапливаются газом, подорожает коммуналка для всех учреждений, юрлиц, фирм, вообще всё.
Tochka Zрения 19 октября в 16:34
Происшествия

В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте окончил университет

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! вчера в 12:03
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

REGNUM 10:13
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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