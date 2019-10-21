РПЛ

Sport24.ruSport24.ruВсе голы 13-го тура РПЛ: видео

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Предлагаем вашему вниманию видео всех голов 13-го тура российской Премьер-лиги. В 8 матчах команды забили в общей сложности 19 голов.
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Водопад пенальти – забитых и смазанных. Все о голах 13 тура – и выбирайте лучший!

Sportbox.RU20 октября в 14:22

Лучший гол 13-го тура РПЛ. Кто его забил

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Кто был лучшим игроком 13-го тура РПЛ?

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Все голы 13-го тура РПЛ: видео

Sport24.ruвчера в 03:06
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Происшествия

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Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
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В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
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Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
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Волга-Каспий вчера в 07:56
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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

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Медведев сообщил о перспективе поступать в российские вузы онлайн

В ближайшем будущем в России станет возможным поступить в вуз онлайн.
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Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

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Телеканал 360° 00:36
Политика

В аэропорту Киева задержан бывший высокопоставленный чиновник

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REGNUM 09:05
Политика

В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана

В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
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Газета.Ru 08:37
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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
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Назвали три вредные привычки автовладельцев

Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
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Армия и оружие

СМИ узнали о подготовке Пентагоном полного вывода войск из Афганистана

Министерство обороны США начало подготовку плана полного вывода войск из Афганистана.
Известия вчера в 19:41
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Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 06:09
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Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

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В ЕАЭС сообщили о расширении связей с Африкой

На открывающемся 23 октября в Сочи двухдневном саммите Россия — Африка, объединяющем пять стран Евразийского экономического союза и Африканский союз, в который входят 55 стран континента, подпишут меморандум о взаимопонимании.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Общество

NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 17:53
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