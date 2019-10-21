Предлагаем вашему вниманию видео всех голов 13-го тура российской Премьер-лиги. В 8 матчах команды забили в общей сложности 19 голов.

Общество Российских семей с низкими доходами стало меньше Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика В аэропорту Киева задержан бывший высокопоставленный чиновник Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в киевском аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономики Украины, сообщили 22 октября в пресс-службе СБУ.

Политика В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк Минфин предлагает установить минимальную цену на коньяк на уровне 433 руб. за 0,5 л (вместо 388 руб.), на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

Футбол Футболисты «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина Слово брали: олимпийская чемпионка, близкий друг семьи Яшиных, Лидия Иванова, член Совета директоров футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин, генеральный директор клуба Юрий Белкин, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан, дочь Яшина Ирина, знаменитые вратари сборной СССР Владимир Пильгуй и Анзор Кавазашвили, футболисты сборной СССР — Анатолий Коршунов и Владимир Пономарев и многие другие.

Авто Назвали три вредные привычки автовладельцев Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Политика В ЕАЭС сообщили о расширении связей с Африкой На открывающемся 23 октября в Сочи двухдневном саммите Россия — Африка, объединяющем пять стран Евразийского экономического союза и Африканский союз, в который входят 55 стран континента, подпишут меморандум о взаимопонимании.