РПЛ
Sport24.ruВсе голы 13-го тура РПЛ: видео
Предлагаем вашему вниманию видео всех голов 13-го тура российской Премьер-лиги. В 8 матчах команды забили в общей сложности 19 голов.
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Водопад пенальти – забитых и смазанных. Все о голах 13 тура – и выбирайте лучший!
Sportbox.RU20 октября в 18:22
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