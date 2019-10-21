РПЛ

Sport24.ruSport24.ruВсе голы 13-го тура РПЛ: видео

Предлагаем вашему вниманию видео всех голов 13-го тура российской Премьер-лиги. В 8 матчах команды забили в общей сложности 19 голов.
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Водопад пенальти – забитых и смазанных. Все о голах 13 тура – и выбирайте лучший!

Sportbox.RU20 октября в 18:22

Все голы 13-го тура РПЛ: видео

Sport24.ruвчера в 07:06
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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
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Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи вновь заявил о готовности возобновить операцию "Источник мира" в Сирии, если Соединенные Штаты не сдержат своих обещаний касательно вывода бойцов курдских формирований "Сил народной самообороны" с северо-востока республики.
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Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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Национальный расчетный депозитарий застрахует негосударственные пенсионные накопления граждан.
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Происшествия

В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

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Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
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Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам вытрезвители.
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МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом

МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом – либеральная антисоветская пропаганда уже не проходит даже в западных странах.
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Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

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Мясо с мышечной структурой вырастили учёные

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Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию

«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.
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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 18:10
Происшествия

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В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
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В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
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Актриса умерла в 2016 году, но ранее создатели фильма подтвердили, что ее персонаж появится в девятом эпизоде.
ТАСС 07:08
Общество

СМИ узнали о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225

Украинское конструкторское бюро «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».
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Экономика

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
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Британка приревновала парня к этикетке на матрасе

МИР 24 03:25
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Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
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Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
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Украинский министр назвал себя дебилом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
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Рынок ставит на решительность Банка России

Участники денежного рынка, еще в начале месяца не рассчитывавшие на смягчение в октябре, теперь видят высокую вероятность снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов, тогда как экономисты пока склоняются к меньшему шагу со стороны Центробанка.
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Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

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Стадион находился на реконструкции. В Симферополе случилось возгорание на стадионе "Локомотив".
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Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета

Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
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В Париже представили логотип Олимпиады 2024

Оргкомитет летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже показал логотип соревнований.
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