Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВсе испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
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У всех испытывавших вакцину против COVID-19 в МГМУ выработался иммунитет

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Все испытавшие российскую вакцину от COVID-19 выработали иммунитет

Российская газета20:46

В Сеченовском университете рассказали о состоянии второй группы добровольцев

ТАСС03:23

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У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет

РИА Новости20:06

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Вести.Ru07:07

Испытатели вакцины от коронавируса из МГМУ приобрели иммунитет к болезни

News.ru20:30
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