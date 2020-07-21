Коронавирус
Lenta.ruВсе испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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В РФ провели более 25 миллионов тестов на коронавирус
Как показали испытания, которые они проводили, даже небольшое количество его излучения способно всего за несколько секунд убить вирус.
Восток-Медиа 04:49
Экономика
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru 21:00
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Наука
Как медитация влияет на здоровье сердца
Пермь открытая 17:06
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Армия и оружие
ВМС США сообщили о пожаре еще на одном десантном вертолетоносце
12 июля 2020 года на борту однотипного корабля «Бономм Ричард» произошел крупный пожар, продлившийся почти четверо суток, и нанесший вертолетоносцу серьезный ущерб.
Профиль вчера в 12:43
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Технологии
Найден мир, который многие годы был на главном меню Minecraft
ИА Красная Весна 14:57
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Общество
В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин
Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
Эхо Москвы 21:07
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Здоровье
Оптимальное число яиц в неделю назвала диетолог
Диетолог рассказала, какое количество яиц в неделю можно съедать без вреда для здоровья.
ToDay News Ufa 15:43
Шоу-бизнес
Федор Добронравов уволился из театра из-за обиды
MedikForum.ru 18:53
Общество
Опровергнуто распространение коронавируса по России через Москву
Профессор Сколтеха Георгий Базыкин опроверг теорию распространения коронавируса по России через Москву, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 21:29
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru 12:00
Общество
В необходимости массового выпуска вакцины от коронавируса усомнились
Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков усомнился в необходимости массового производства вакцины от коронавируса в России.
Lenta.ru 21:00
Политика
Конгрессмены США одобрили ужесточение санкций за «Северный поток — 2»
Внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год одобрила Палата представителей Конгресса США.
ИА Красная Весна 21:32
Авто
Ford выпустила спецверсию Transit для охотников и рыболовов
Компания Ford выпустила обновленный Transit, который рассчитан на любителей рыбалки и охоты.
Дни24 09:30