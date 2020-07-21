Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

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