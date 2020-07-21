Коронавирус

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У всех, кому ввели вакцину, выработались антитела к коронавирусу. Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что организм начинает вырабатывать максимальную защиту от вируса спустя три недели после применения вакцины.
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У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет

Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в Сеченовском университете, появляется он обычно уже через несколько дней после вакцинации, заявила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
РИА Новостивчера в 20:06

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Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев МГМУ, испытавших вакцину

ФАНвчера в 23:37

В Сеченовском университете рассказали об иммунитете к коронавирусу

RT на русскомвчера в 20:36

У всех испытывавших вакцину против COVID-19 в МГМУ выработался иммунитет

РБКвчера в 21:23

Сеченовский университет сообщил о выработке иммунитета к коронавирусу у всех добровольцев

Коммерсантъвчера в 20:48

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Lenta.ruвчера в 20:20

У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет

РИА Новостивчера в 20:06

У всех участников испытания российской вакцины от коронавируса выработался иммунитет

Известиявчера в 21:37
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Политика

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Общество

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Политика

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Футбол

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