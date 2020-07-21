Коронавирус
Общественная служба новостейВсе испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
У всех, кому ввели вакцину, выработались антитела к коронавирусу. Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что организм начинает вырабатывать максимальную защиту от вируса спустя три недели после применения вакцины.
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с чего всё началось
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в Сеченовском университете, появляется он обычно уже через несколько дней после вакцинации, заявила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.РИА Новостивчера в 20:06
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Сеченовский университет сообщил о выработке иммунитета к коронавирусу у всех добровольцев
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У всех участников испытания российской вакцины от коронавируса выработался иммунитет
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