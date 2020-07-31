Коронавирус
Lenta.ruВсе испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
В РФПИ рассказали о выработке иммунитета к COVID-19 у всех добровольцев после вакцинации
Газета.Ruвчера в 15:53
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Культура
Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
РИА Новости вчера в 11:09
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Общество
Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра
РБК вчера в 14:57
Общество
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК вчера в 15:34
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest
Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
Новые автомобили 30 июля в 12:23
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Космос
Другая Вселенная за пределами черной дыры: Pōwehi раскрывает тайны космоса
В прошлом году впервые в истории космической астрономии ученым удалось сделать снимок черной дыры Pōwehi.
Экология Регионов вчера в 04:05
Космос
Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура
Газета.Ru 30 июля в 17:40
Экономика
Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ
У работающих пенсионеров повысятся пенсии (чуть-чуть) 1 августа — традиционная корректировка выплат для работающих пенсионеров.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Происшествия
На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
РИА Новости вчера в 21:05
Экономика
В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными
Завершение острой фазы кризиса и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не улучшило ситуацию с проблемными долгами в России: в мае и июне, когда в стране начали постепенно снимать санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
Росбалт 29 июля в 04:22
Общество
В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Коммерсантъ вчера в 22:55
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов".
Ruinformer.com 30 июля в 04:19
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Общество
Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год
Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru вчера в 09:16
Происшествия
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
РИА Новости вчера в 09:31
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
CT news 30 июля в 04:17
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском вчера в 10:12
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета вчера в 13:11
Здоровье
Популярные мифы о кариесе развеяла врач-стоматолог
Врач-стоматолог Луиза Автандилян в интервью для издания «Аргументы и Факты» развеяла основные мифы о зубном кариесе.
Live24 вчера в 05:45
Происшествия
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
РБК вчера в 17:52
Авто
Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем
Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
Goroday.ru вчера в 09:06
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:57
Авто
В России начали принимать заказы на новый Toyota Highlander
Японская компания Toyota начала принимать заказы в России на кроссовер Highlander нового поколения.
Известия вчера в 09:12
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета вчера в 07:03
Экономика
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46