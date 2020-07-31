Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВсе испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
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Российская вакцина от COVID-19 вызвала бурный интерес в мире

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RT на русскомвчера в 16:03
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Культура

Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли

Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
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Общество

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
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Общество

Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра

РБК вчера в 14:57
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Общество

Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК вчера в 15:34
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
Новые автомобили 30 июля в 12:23
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Космос

Другая Вселенная за пределами черной дыры: Pōwehi раскрывает тайны космоса

В прошлом году впервые в истории космической астрономии ученым удалось сделать снимок черной дыры Pōwehi.
Экология Регионов вчера в 04:05
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Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

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Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ

У работающих пенсионеров повысятся пенсии (чуть-чуть) 1 августа — традиционная корректировка выплат для работающих пенсионеров.
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На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов

РИА Новости вчера в 21:05
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Экономика

В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Завершение острой фазы кризиса и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не улучшило ситуацию с проблемными долгами в России: в мае и июне, когда в стране начали постепенно снимать санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
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Общество

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
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Общество

Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год

Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
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Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
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Происшествия

Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском вчера в 10:12
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Происшествия

В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди

Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета вчера в 13:11
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Здоровье

Популярные мифы о кариесе развеяла врач-стоматолог

Врач-стоматолог Луиза Автандилян в интервью для издания «Аргументы и Факты» развеяла основные мифы о зубном кариесе.
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Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

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Авто

Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем

Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
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Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
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Авто

В России начали принимать заказы на новый Toyota Highlander

Японская компания Toyota начала принимать заказы в России на кроссовер Highlander нового поколения.
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Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Экспресс газета вчера в 07:03
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Экономика

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46
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Дмитриев Кирилл Александрович
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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