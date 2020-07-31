Коронавирус
Lenta.ruВсе испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
RT на русском 10:03
Политика
Лукашенко обвинил Кремль в попытке сорвать выборы
С начала президентской гонки в Республике Беларусь, два из трех потенциальных соперников Лукашенко на выборах уже были задержаны.
ИнфоСМИ 14:41
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 12:24
Политика
Трамп допустил возможность запрета TikTok в США
Американская администрация рассматривает возможность введения запрета на китайскую соцсеть TikTok на территории страны наряду с другими мерами.
Известия 15:05
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
Происшествия
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
Общество
В Москве и Подмосковье открываются кинотеатры и концертные залы
В Подмосковье, согласно постановлению губернатора Воробьева, в субботу открываются игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, театры, кинотеатры, выставки и спортивные арены при условии заполнения помещений не более, чем на 3 тыс. мест, и при заполнении не более чем на половину.
ТАСС 17:02
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
Экономика
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве
Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
Вести.Ru 17:51
Футбол
Ракицкий назвал слова Федуна проявлением слабости
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.
Bookmaker-ratings.ru 14:55
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
Происшествия
Директор филиала «Росгранстроя» задержан в Крыму за получение взятки
Как установили следователи, директор крымского филиала заключил с коммерческой организацией контракты на содержание имущества пунктов пропуска через госграницу РФ, расположенных на территории республики, на сумму 7,4 млн и 4,7 млн рублей.
Интерфакс - Россия 11:26
Космос
На Марсе впервые обнаружили движение песчаных холмов
В результате астрономы пришли к выводу, что песчаные холмы на Красной планете не являются статичными.
Evo-rus.com 12:40
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета 16:33
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей 09:02
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 12:30
Культура
Сценарист сериала по The Last of Us: «Мы дополняем оригинал, а не переписываем его»
В интервью для BBC Radio 5 он заявил, что не собирается переписывать оригинал — вместе с геймдиректором тайтла Нилом Дракманном они лишь дополняют историю.
CyberSport.ru 16:07
Шоу-бизнес
Собчак появилась в клипе Лободы с прической в виде груди
Лобода появляется в клипе с прической в виде женской груди и заклеенным носом. Креативным продюсером клипа стал Александр Гудков.
Газета.Ru 04:29
Происшествия
В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Общество
Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для пассажиров вывозных рейсов
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию для граждан страны, возвращающихся вывозными рейсами.
Известия 12:27