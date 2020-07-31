Коронавирус
Lenta.ruВсе испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
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Общество
NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok
Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Политика
Россия откроет границу с Абхазией 1 августа
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что Россия открывает границы с Абхазией с 1 августа, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:56
Армия и оружие
Тральщик «Яков Баляев» начал переход на Тихоокеанский флот
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что тральщик "Яков Баляев" начал переход на Тихоокеанский флот.
Piter.tv вчера в 09:17
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета 16:33
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Коммерсантъ 06:24
Армия и оружие
Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ 12:50
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Транспорт
ГИБДД начала выдачу водительских прав нового образца
В Сети появилась информация о том, что получившие и заменившие водительские права автомобилисты стали получать удостоверения нового образца.
32CARS.ru вчера в 13:03
Политика
Трамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением
Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».
Lenta.ru 19:48
Шоу-бизнес
Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами
Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело 13:45
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Политика
Задержанием россиян Лукашенко дал сигнал Западу
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что история с задержанием в Минске россиян не поможет поднять рейтиг Александру Лукашенко.
Московский Комсомолец вчера в 09:32
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 11:08
Общество
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 15:34
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Политика
Раскрыто место следования задержанных в Белоруссии «российских боевиков»
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых называют боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, планировали вылететь из Минска в Стамбул.
Lenta.ru 09:05
Общество
В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.
Газета.Ru 20:45
Футбол
«Эвертон» предложил «Реалу» 18 млн фунтов за Регилона
«Эвертон», по данным Sky Sports, уже предложил «Реалу» 18 миллионов фунтов за испанца.
Sports.ru 16:18
Армия и оружие
Пентагон уличили в копировании российской тактики ПВО
Бывший заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что США охотно заимствовали идеи советской и российской системы противовоздушной обороны.
РЕН ТВ 20:27
Общество
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 07:10
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Общество
В Польше похитили и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
В польской Легнице неизвестными был украден памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
Комсомольская правда 12:40
Политика
Кравчук: Россия, США, Великобритания должны восстанавливать Донбасс
Леонид Кравчук считает, что эти страны должны участвовать в восстановлении Донбасса, потому что подписав Будапештский меморандум, они гарантировали Украине безопасность, а по мнению Кравчука, Россия является той страной, которая нанесла Украине на Донбассе огромный ущерб.
ИА Красная Весна вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»
Героиня Евгении Ковалевой в российской комедии "Сваты" заявила, что не поддерживает связей ни с одним из своих коллег по сериалу.
CT news 13:58