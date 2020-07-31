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Lenta.ru
Lenta.ru

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.В источнике
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РЕН ТВ

Российская вакцина от COVID-19 вызвала бурный интерес в мире

РЕН ТВ17:47
Известия

В РФПИ рассказали об интересе к российской вакцине от коронавируса

Известиявчера в 16:42
RT на русском

В РФПИ рассказали об итогах испытаний вакцины от COVID-19 на людях

RT на русскомвчера в 16:03
ТАСС

Иммунитет к коронавирусу после испытаний российской вакцины выработан у 100% добровольцев

ТАССвчера в 16:19
Lenta.ru

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Lenta.ruвчера в 16:06
Газета.Ru

В РФПИ рассказали о выработке иммунитета к COVID-19 у всех добровольцев после вакцинации

Газета.Ruвчера в 15:53
URA.Ru

В США рассказали об эффективности российской вакцины

URA.Ruвчера в 16:33

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ruвчера в 13:00
10

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 09:37
708

World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

"Был осуществлён небольшой прорыв" ВФЛА может быть исключена из числа членов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), если до 15 августа не выплатит долг в размере $6,31 млн ($5 млн — наложенный в марте штраф и $1,31 млн — прочие расходы).
RT на русскомвчера в 03:25
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Выплаты педагогам за классное руководство повысят до пяти тысяч рублей

Выплаты за классное руководство педагогам федеральных государственных общеобразовательных учреждений в России хотят повысить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минпросвещения, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 13:15

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфаксвчера в 15:13
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Заманавчера в 08:48
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