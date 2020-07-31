Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
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Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.В источнике
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В РФПИ рассказали о выработке иммунитета к COVID-19 у всех добровольцев после вакцинации
Газета.Ruвчера в 15:53