Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в Сеченовском университете, появляется он обычно уже через несколько дней после вакцинации, заявила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

с чего всё началось

У всех, кому ввели вакцину, выработались антитела к коронавирусу. Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что организм начинает вырабатывать максимальную защиту от вируса спустя три недели после применения вакцины.

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

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