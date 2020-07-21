Коронавирус

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У всех, кому ввели вакцину, выработались антитела к коронавирусу. Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что организм начинает вырабатывать максимальную защиту от вируса спустя три недели после применения вакцины.
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с чего всё началось

У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет

Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в Сеченовском университете, появляется он обычно уже через несколько дней после вакцинации, заявила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
РИА Новостивчера в 20:06

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Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Lenta.ruвчера в 20:20

Сеченовский университет сообщил о выработке иммунитета к коронавирусу у всех добровольцев

Коммерсантъвчера в 20:48

Все испытавшие российскую вакцину от COVID-19 выработали иммунитет

Российская газетавчера в 20:46

В Сеченовском университете рассказали об иммунитете к коронавирусу

RT на русскомвчера в 20:36

У всех испытывавших вакцину против COVID-19 в МГМУ выработался иммунитет

РБКвчера в 21:23

Иммунитет к COVID-19 выработался у всех тестировавших вакцину в Сеченовском университете

Московский Комсомолецвчера в 20:15

У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет

РИА Новостивчера в 20:06
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Политика

Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту

URA.Ru вчера в 09:45
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
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Происшествия

Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели

Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Армия и оружие

В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
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Политика

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
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Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
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Экономика

Лукашенко пообещал решить текущие экономические проблемы в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решит текущие экономические трудности в стране, передает БелТА.
Газета.Ru вчера в 09:54
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Политика

Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
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Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
23
Политика

Силуанов заявил, что Россия не сотрудничает с хакерами

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что российское правительство не координирует работу хакеров.
RT на русском 00:34
32
Политика

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов

Наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии обходит Трампа на 15 процентных пунктов.
Evo-rus.com вчера в 07:23
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Игры

Анонсирован инди-файтинг Hellish Quart — его в одиночку создает один из аниматоров The Witcher 3

CyberSport.ru вчера в 06:37
Игры

Фанат показал PlayStation 5, стилизованную под игру Mortal Kombat

REGNUM 19 июля в 15:07
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Футбол

Кашшаи указал на ошибки арбитров матча между «Зенитом» и «Спартаком»

Арбитры матча между петербургским Зенитом и Спартаком отработали хорошо, но допустили несколько ошибок.
NewInform вчера в 15:36
Армия и оружие

Армия США выкупит самолеты F-35A, предназначенные Турции

Американские ВВС выкупят восемь истребителей F-35A, созданных компанией Lockheed Martin для армии Турции, сообщило 20 июля министерство обороны США.
ИА Красная Весна вчера в 21:17
Происшествия

В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Российская газета вчера в 10:34
6
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
7
Происшествия

В Удмуртии выявили еще 32 случая заражения коронавирусом

REGNUM вчера в 04:56
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Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
13
Экономика

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ вчера в 19:37
21
Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Общество

На Украине из памятника Ленину сделали болгарина

Известия вчера в 23:48
Происшествия

Следователи проверят информацию о вырубке леса под коттеджи в Барнауле

Ранее в Сети появилась информация о незаконном выделении участков под строительство коттеджей, что привело к вырубке лесного массива.
АМИТЕЛ вчера в 23:46
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Культура

Актеры Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры

Кинотеатры, дистрибьюторы и СМИ запустили совместную рекламную акцию, которая должна помочь вернуть вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев ограничений в работе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor вчера в 14:09
52
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
292
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Политика

Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera.
РБК вчера в 15:39
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