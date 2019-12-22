В воскресенье, 22 декабря, стартовали выборы главы Абакана - в городе открыты все 74 избирательных участка, сообщили в Избиркоме. Голосование завершится в 20:00. Досрочные выборы назначены в связи с гибелью Николая Булакина - бывший глава Абакана погиб в ДТП осенью 2019 года.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Политика МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Политика Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом, сообщает СМИ Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале года, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику Отмечается, что продавцы пиротехники должны проходить обучение и аттестацию по безопасному обращению с товаром, при продаже грамотно консультировать покупателей, предоставлять всю необходимую информацию о товаре и его потребительских свойствах, сроках годности.

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Кино Определены худшие фильмы 2019 года Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также отказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».

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Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

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Политика Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции «Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и всё так же привержена знамёнам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики», — сказал Макрон.

Общество В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря японская компания Tokyo Electric Power сообщила, что извлечение топливных стрежней на первом и втором реакторах АЭС «Фукусима-1» планируется перенести на 2028 год.