Политика

ТАССТАССВсе избирательные участки открылись на выборах мэра Абакана

Выборы мэра столицы республики проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Абакане стартовали досрочные выборы мэра

Новая Хакасия.Online22:07

Все избирательные участки открылись на выборах мэра Абакана

ТАСС20:59

В Абакане начались выборы мэра

Республиканская Телевизионная Сеть20:46

В Абакане на 10 утра проголосовали 1725 человек

Хакасия22:11

Жители Абакана выбирают мэра из четырех кандидатов. Еще один опоздал

ИА Хакасия19:53

Столица Хакасии готова к выборам своего мэра

Московский Комсомолец Хакасия18 декабря в 23:50

Для выборов мэра Абакана изготовлено 129 тысяч бюллетеней. Полиция охраняет их в круглосуточном режиме

Шанс (г. Абакан)18 декабря в 22:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Авто

Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X

Tvoe-avto.com 11:27
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru вчера в 14:46
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Политика

В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
ТК Звезда 07:15
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия 17:29
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН вчера в 05:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия 08:17
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Хоккей

Гол Орлова и ассист Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Тампой»

Газета.Ru 22:04
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru вчера в 11:55
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru 20:20
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Экономика

В ПФР назвали даты выплаты январской пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал даты выплаты январских пенсий и пособий.
Национальная служба новостей вчера в 16:39
Общество

Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года

Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год.
Газета.Ru 06:30
Авто

Бюджетный Kia Sportage ставит новые рекорды продаж

Tvoe-avto.com 11:29
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU 12:00
Единоборства

Александр Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал флешмобом вызов на бой от главы республики Чечня Рамзана Кадырова.
RT на русском 16:14
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Музыка

Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:48
Космос

Как рождаются сверхмассивные черные дыры

С помощью компьютерного моделирования исследователи выяснили, что если бы ряд малых черных дыр постепенно сливался друг с другом, то в результате получилась бы именно та картина, которую они наблюдали с помощью радиотелескопов.
Популярная механика 19 декабря в 19:02
Кино

Названа десятка худших фильмов 2019 года

Газета.Ru 13:33
Кино

Авторы Siegecraft и Gunscape сделают игры о супергероях издательства Valiant

Компания Valiant Entertainment заключила договор о сотрудничестве с независимой студией Blowfish, выпустившей боевик Gunscape и стратегию Siegecraft.
Игромания.ру 15:09
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта показала нового бойфренда

Иван Ургант, счастливый в браке с Натальей Кикнадзе, считает старшую дочь жены от первого брака Эрику – родной.
7Дней.ру вчера в 03:00
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:41
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Космос

В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце

Pravda.Ru вчера в 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Абакан
Город в России
Город в России, столица Хакасии. Составляет административно-территориальную единицу город, образует одноимённое муниципальное образование город Абакан со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное