Кандидаты от Единой России, согласно предварительным итогам обработки протоколов, лидируют на всех уровнях выборов. Об этом в ходе онлайн-встречи заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Андрей Турчак российский политик Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным экзитполов, по данным предварительной обработки протоколов, побеждают уверенно в первом туре.