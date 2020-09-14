Турчак заявил о лидерстве «Единой России» на выборах всех уровней
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Кандидаты от Единой России, согласно предварительным итогам обработки протоколов, лидируют на всех уровнях выборов. Об этом в ходе онлайн-встречи заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.В источнике
Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным экзитполов, по данным предварительной обработки протоколов, побеждают уверенно в первом туре.
С чего всё началось
Турчак: единороссы формируют устойчивое большинство в заксобраниях, где были выборы
Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получает большинство во всех региональных заксобраниях, где проходили выборы, все партийные кандидаты на губернаторские посты побеждают в первом туре.
ТАССвчера в 15:03
Подробнее о событии
Турчак: «Единая Россия» получает большинство во всех региональных заксобраниях
Комсомольская правда18:25
В «Единой России» заявили о победе всех партийных кандидатов на губернаторских выборах
Российская газетавчера в 15:14