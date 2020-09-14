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Политическая Экспертиза

Турчак заявил о лидерстве «Единой России» на выборах всех уровней

Кандидаты от Единой России, согласно предварительным итогам обработки протоколов, лидируют на всех уровнях выборов. Об этом в ходе онлайн-встречи заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.В источнике
Андрей Турчакроссийский политик
Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным экзитполов, по данным предварительной обработки протоколов, побеждают уверенно в первом туре.
С чего всё началось
ТАСС

Турчак: единороссы формируют устойчивое большинство в заксобраниях, где были выборы

Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получает большинство во всех региональных заксобраниях, где проходили выборы, все партийные кандидаты на губернаторские посты побеждают в первом туре.
ТАССвчера в 15:03
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Коммерсантъ

«Единая Россия» заявила о победе всех кандидатов на губернаторских выборах

Коммерсантъ18:51
Комсомольская правда

Турчак: «Единая Россия» получает большинство во всех региональных заксобраниях

Комсомольская правда18:25
Life.ru

Турчак рассказал о лидерстве «Единой России» на выборах во всех регионах

Life.ruвчера в 16:31
Известия

Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Известия17:51
ИА Красная Весна

«Единая Россия» показала убедительный результат — секретарь Генсовета

ИА Красная Веснавчера в 15:38
Российская газета

В «Единой России» заявили о победе всех партийных кандидатов на губернаторских выборах

Российская газетавчера в 15:14
ТАСС

Турчак: единороссы формируют устойчивое большинство в заксобраниях, где были выборы

ТАССвчера в 15:03

Врио главы Архангельской области победил на выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области и член партии «Единая Россия» Александр Цыбульский набрал 69,6% голосов по результатам обработки 99,9% протоколов избирательных комиссий.
РБК02:49
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Развожаев побеждает с 85,72% голосов на выборах главы Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города с 85,72% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщил журналистам в понедельник председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.
ТАСС02:18
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Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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Актер Долинский дал Ефремову совет о том, как вести себя в тюрьме

Актер Владимир Долинский, который в 1973 году был осужден за незаконные валютные операции, в рамках беседы с журналистами дал совет своему осужденному на восемь лет коллеге Михаилу Ефремову.
Аргументы недели00:17
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Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.
РБК02:46
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