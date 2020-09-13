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SM News
SM News

Все кандидаты от «Единой России» побеждают на выборах глав регионов

Все кандидаты от "Единой России" на выборах высших должностных лиц побеждают уверенно в первом туре. Об этом в воскресенье, 13 сентября, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Подведены предварительные итоги волеизъявления в стране.В источнике
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Известия

Турчак объявил о лидирование «Единой России» на всех уровнях выборов

Известия17:51
Life.ru

Турчак рассказал о лидерстве «Единой России» на выборах во всех регионах

Life.ruвчера в 16:31
Интерфакс

Все кандидаты от ЕР уверенно побеждают на выборах губернаторов

Интерфаксвчера в 14:52
ИА Красная Весна

«Единая Россия» показала убедительный результат — секретарь Генсовета

ИА Красная Веснавчера в 15:38
Российская газета

В «Единой России» заявили о победе всех партийных кандидатов на губернаторских выборах

Российская газетавчера в 15:14
ТАСС

Турчак: единороссы формируют устойчивое большинство в заксобраниях, где были выборы

ТАССвчера в 15:03
Интерфакс - Россия

Кандидаты от «Единой России» - действующие губернаторы и врио глав регионов - лидируют на выборах во всех субъектах РФ

Интерфакс - Россиявчера в 15:41

Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08

Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
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Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com11 сентября в 05:33
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Запорожский автозавод начал производство автомобилей Groupe Renault

В компании отметили, что перед началом производства завод прошел масштабную модернизацию, что позволило ему соответствовать всем стандартам Groupe Renault и выпускать автомобили «международного уровня качества».
Автоновости дня12 сентября в 04:10
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUMвчера в 09:08
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБКвчера в 12:16
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM11 сентября в 19:24
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В «пыточном» изоляторе в Минске почти закончились места

Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы и люди, получившие различные травмы во время задержаний в Минске, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки, а условия содержания людей в «пыточном» изоляторе на Окрестина напоминали наказания для узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Lenta.ru17:37