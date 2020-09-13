Все кандидаты от «Единой России» побеждают на выборах глав регионов
Все кандидаты от "Единой России" на выборах высших должностных лиц побеждают уверенно в первом туре. Об этом в воскресенье, 13 сентября, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Подведены предварительные итоги волеизъявления в стране.В источнике
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В «Единой России» заявили о победе всех партийных кандидатов на губернаторских выборах
Российская газетавчера в 15:14
Кандидаты от «Единой России» - действующие губернаторы и врио глав регионов - лидируют на выборах во всех субъектах РФ
Интерфакс - Россиявчера в 15:41