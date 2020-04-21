Ранее совет Серии А подтвердил намерение завершить сезон-2019/20, при этом СМИ сообщали, что семь клубов выступали против. Розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса.

Все клубы Серии А согласились доиграть сезон

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