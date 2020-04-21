Коронавирус
Матч ТВВсе клубы Серии А согласились доиграть сезон
Ранее совет Серии А подтвердил намерение завершить сезон-2019/20, при этом СМИ сообщали, что семь клубов выступали против. Розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса.
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Футболу быть: клубы Италии единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон
Евро-футбол.рувчера в 19:44
Совет Серии А заявил о единогласном намерении доиграть сезон, прерванный из-за коронавируса
Sport24.ruвчера в 18:47
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Религия
Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
Энергетика
Цена на нефть марки WTI стала отрицательной
Говорит Москва вчера в 14:27
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Общество
ТАСС вошел в список системообразующих организаций
Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
ТАСС 09:55
Наука
Китайские исследователи сообщили об агрессивных штаммах коронавируса
По мнению ученых, самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19 могут достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем слабые штаммы.
Политика Сегодня 01:02
Происшествия
Запад «забыл» про важные обломки в деле МН17
Независимый эксперт Юрий Антипов опубликовал в своем Facebook очередной материал, посвященный крушению малайзийского Boeing МН17.
Политическая Экспертиза 09:06
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Музыка
Борис Гребенщиков опубликовал песню «Не выходи за дверь»
Российский музыкант Борис Гребенщиков опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик с песней «Не выходи за дверь».
Ридус 08:04
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса мэрию Екатеринбурга лишат части полномочий
Рекомендация [о передаче екатеринбургской системы здравоохранения в ведение областного минздрава] поступала давно с уровня Министерства здравоохранения РФ.
URA.Ru 01:54
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Футбол
«Барселона» продаст права на название стадиона «Камп Ноу»
«Барселона» впервые в своей истории продаст права на переименование стадиона «Камп Ноу».
LiveSport.ru 10:05
Общество
Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города
Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.
REGNUM 10:23
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Экономика
Греф: средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при нынешней экономической ситуации хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
ТАСС 07:22
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против принудительной самоизоляции
CBS Media вчера в 14:58
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный электросамокат Scooter 1S
Xiaomi Scooter 1S может работать в трех режимах энергосбережения: ЭКО (ECO), нормальный режим (D) и спортивный режим (S).
Inc-news.ru 03:36
Культура
Швыдкой вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва" вступился за сериал "Зулейха открывает глаза" по одноименной книге Гузель Яхиной.
Газета.Ru 10:29
Экономика
Греф оценил вероятность своего возвращения в правительство
Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство.
Секрет фирмы 07:51
Общество
Трое россиян находятся на захваченном пиратами судне у берегов Бенина
"Трое граждан России находятся на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, захваченного в воскресенье пиратами", — сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Бенине и Того.
Pravda.Ru 06:32
Наука
Биологи: коронавирусом могут заразиться почти все млекопитающие
Ученые пришли к выводу, что практически все млекопитающие могут быть заражены коронавирусом.
ToDay News Ufa 09:52
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Политика
Путин в прямом эфире ТВ не смог дозвониться до Силуанова – тот не сразу взял трубку
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым позвонил министру финансов Антону Силуанову и удивился, когда тот не сразу взял трубку.
БИЗНЕС Online 10:45
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32