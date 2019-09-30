Происшествия
КоммерсантъВсе лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. По данным ведомства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 га.
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Последний гектар. В зоне активного тушения ликвидированы почти все пожары
Телеканал 360°вчера в 18:55
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Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Космос
Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно
Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
Дни24 03:08
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Политика
Пушков: Зеленского хотят превратить в заложника «невменяемой публики»
Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков считает опасным для Владимира Зеленского разглашение подробностей его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным — он может стать заложником "невменяемой публики".
Sputnik Эстония 13:30
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки»
Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки.
Телепрограмма 00:41
Футбол
«Спартак» может возглавить Карпин или Тихонов
Портал «Чемпионат» сообщил о том, что московский «Спартак» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Валерия Карпина или Андрея Тихонова.
Metaratings 16:56
Футбол
Джикия, Мирзов и Гулиев пообщались с фанатами «Спартака» после поражения от «Оренбурга»
RT на русском 11:47
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom 02:48
Футбол
«Милан» потерпел третье поражение подряд в игре с «Фиорентиной»
За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я). "Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками.
Вести.Ru 16:49
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова показала редкое фото матери
Модель Алена Краснова показала в Instagram фото своей матери, которой недавно исполнилось 45 лет.
Дни24 10:36
Происшествия
Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ
Ситуация в центре приёма и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Alpha.
РИА Новости 16:41
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Общество
Свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Самой многонациональной свадьбой и церемонией с самым большим количеством гостей стала свадьба в Дербенте, организованная на День города на местном стадионе Нарын-Кала.
Вести.Ru 18:33
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц микропластика
Под воздействием горячей воды чайные пакетики высвобождают 11,6 миллиарда микрочастиц (размером 1-150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100-1000 нанометров).
UfacityNews.ru 27 сентября в 03:35
Политика
Зеленского раскритиковали за неуважение к украинским евреям
Глава Объединения иудейских религиозных организаций, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх критически высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского.
ПолитРоссия 14:01
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа 27 сентября в 19:58
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33