Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВсе лесные пожары в России потушены

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. По данным ведомства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 га.
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Россия осталась без лесных пожаров

URA.Ru23:01

В России потушили все лесные пожары

Ведомости20:47

В России не осталось действующих лесных пожаров

Телеканал 360°19:26

Все лесные пожары в России потушены

Комсомольская правда18:21

Авиалесоохрана заявила о ликвидации всех лесных пожаров в России

RT на русском17:54

В России потушили все лесные пожары

РИА Новости19:14

Авиалесоохрана сообщила о сокращении площади лесных пожаров в России

REGNUM27 сентября в 00:55
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

РИА Новости 10:57
Волейбол

Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу

В финале чемпионата Европы сербские волейболисты обыграли команду Словении.
RT на русском 14:50
Политика

Иран потребовал от США 50 миллиардов долларов

Напомним, в июле 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Российская газета 20:38
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии

Журналистская правда вчера в 08:15
Технологии

«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра

Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Коммерсантъ 20:27
Кино

В Сети появился трейлер мини-сериала «Война миров» от BBC

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Собака.ru 09:43
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Путин освободил от уплаты НДФЛ ряд категорий россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости 22:45
Происшествия

Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Политика

Курц заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Австрии

Председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц после публикации первых предварительных итогов выборов в Национальный совет Австрии заявил о победе своей партии.
RT на русском 13:38
Кино

Человек-паук остается в киновселенной Marvel

Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук остается в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
ФАН 27 сентября в 18:01
Кино

Актер из «Джокера» рассказал о тяге к бесконтрольной ругани

Американский актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер», изучил множество видеозаписей о людях с синдромом Туретта для подготовки к роли.
Lenta.ru 17:20
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия вчера в 02:14
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Lenta.ru 19:45
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Политика

Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров, в том числе телефонных разговоров, экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы с мировыми лидерами.
RT на русском 11:04
Происшествия

Маленькая девочка выпала из окна третьего этажа в Ногликах

Накануне утром, 29 сентября, в Ногликах из окна третьего этажа дома №2 по улице Советской выпала пятилетняя девочка.
АСТВ 22:04
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM 09:19
Происшествия

В лагере мигрантов на Лесбосе произошли пожар и беспорядки

РИА Новости 13:53
Происшествия

Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ

Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.
Коммерсантъ 18:00
Авто

Снимки нового Hyundai Tucson появились в Сети

Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson рассекретили на фотографиях в Сети.
Faktom 05:49
Футбол

Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере

"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Российская газета вчера в 11:25
Футбол

«Томь» обыграла «Чайку» в домашнем матче

Tomsk.Ru 07:56
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости 16:50
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Здоровье

Правда и мифы о ПМС. Три буквы, которые пугают мужчин и заставляют нервничать женщин

Спровоцировать предменструальный синдром может нервно-психический стресс — у женщин, которые занимают руководящие должности, ПМС встречается чаще.
Екатеринбург Онлайн 23:29
Экономика

В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре

Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском 22:57
Здоровье

ВОЗ разрабатывает книгу о здоровом питании для российских школ

В заключительный день семинара, 27 сентября, делегации посетили школы, участвующие в проекте «Укрепление здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности»: лицей №40 и школу №15.
Ульяновск сегодня вчера в 07:27
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика

CNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера

CNN заявил об уходе в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который занимал эту должность с 7 июля 2017 года.
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Политика

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Вести.Ru 10:35
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