Происшествия
КоммерсантъВсе лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. За прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров.
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Происшествия
В Якутске за выходные: 11 ДТП, 1 человек погиб
SakhaLife.ru 02:15
Происшествия
Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР
Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.
REGNUM 02:10
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика
Иркутские власти ответили на сообщения о возможной отставке Левченко
Власти Иркутской области ничего не знают о якобы планируемой отставке губернатора региона Сергея Левченко.
Известия 02:11
Происшествия
Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД
Поезда задерживаются по техническим причинам на Курском направлении Московской железной дороги.
Известия 00:51
Шоу-бизнес
Рики Мартин станет отцом в четвертый раз
Woman.ru вчера в 15:13
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество
Первый снег выпал в трех сибирских регионах
Первый снег прошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.
Известия вчера в 23:02
Экономика
Россиян с 1 октября ждет повышение зарплат и снижение налогов
Определенные изменения в законодательстве Российской Федерации вступят в силу с 1 октября.
Политическая Экспертиза вчера в 11:06
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Происшествия
Актриса сериала «Счастливы вместе» отрицает задержание с наркотиками
Актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева отрицает свое задержание с наркотиками в трусах в ночь на 25 сентября.
Daily Storm 28 сентября в 13:12
Экономика
Сеть магазинов Forever 21 подала заявление о банкротстве
Американская сеть магазинов одежды Forever 21 подала заявление о банкротстве.
Ведомости вчера в 22:17
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 28 сентября в 18:55
Общество
Эксперты раскрыли секрет девушки, плачущей кристаллами в Армении
Как стало известно, 22-летняя девушка плачет не кристаллами, как предполагалось ранее, а обычным промышленным стеклом, что доказали результаты экспертизы.
Народные новости вчера в 11:08
Армия и оружие
Британский генерал заявил о состоянии войны из-за кибератак России и КНР
Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран, заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, передает Telegraph.
РБК 02:17
Политика
Борису Джонсону может грозить импичмент
Премьеру может грозить судебное разбирательство.
РЕН ТВ вчера в 13:22
Происшествия
Мигранты подняли бунт на Лесбосе
Взгляд.ру вчера в 16:25
Происшествия
В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек
К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.
РБК 00:56
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18